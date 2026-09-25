Bernstein Research: Market-Perform-Note für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach einem Technologie-Webinar mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Schweizer hätten hier einen strategischen Fahrplan für KI-gestützte Rechenzentrumslösungen sowie die Produktreihe "Infinitus" auf Basis der zukunftsträchtigen Gleichstrom-Architektur vorgestellt, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Zudem habe ABB die zeitweise Konfusion über einen möglichen Ausbau des Anteils von Gleichstrom-Rechenzentren-Kapazitäten mit der Bestätigung der bisherigen Planung beseitigt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 13:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.0 Prozent auf 81.32 CHF. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 1.62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 401’335 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 39.4 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 16:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 16:25 / UTC



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