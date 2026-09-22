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22.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) legt am Nachmittag zu

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 82,96 CHF zu.

ABB
83.16 CHF 1.02%
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Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 82,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'958 Punkten steht. Bei 83,52 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,76 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 656'152 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,17 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 USD. Am 16.07.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,54 CHF. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.31 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3701 18.06.2027 158193928
Long 275.8 16.10.2026 159436235
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6535 18.06.2027 157230577
Short 276.2667 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4541 11.34 157036485
Long 11.5111 6.23 160910667
Long 13.8133 4.78 160910160
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 15.3222 3.56 157689040
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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