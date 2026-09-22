SMI 998089 / CH0009980894
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22.09.2026 12:26:19
Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt
Heutiger Marktbericht zum SMI.
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.33 Prozent fester bei 14’002.19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.564 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.162 Prozent auf 13’979.22 Punkte an der Kurstafel, nach 13’956.58 Punkten am Vortag.
Bei 13’886.74 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’009.52 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’456.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der SMI mit 13’848.51 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12’126.14 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.70 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3.07 Prozent auf 87.22 CHF), Geberit (+ 3.01 Prozent auf 547.60 CHF), Amrize (+ 2.80) Prozent auf 32.35 CHF), Sika (+ 2.40 Prozent auf 189.95 CHF) und Galderma (+ 2.33 Prozent auf 165.00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-1.20 Prozent auf 594.20 CHF), Roche (-0.93 Prozent auf 361.40 CHF), Swiss Re (-0.82 Prozent auf 138.30 CHF), UBS (-0.67 Prozent auf 41.47 CHF) und Swiss Life (-0.24 Prozent auf 929.20 CHF).
Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3’631’682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301.643 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.16 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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