Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.4%  SPI 19’868 0.6%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’689 0.5%  Euro 0.9392 -0.3%  EStoxx50 6’342 0.4%  Gold 4’320 -0.5%  Bitcoin 70’510 -0.7%  Dollar 0.8193 -0.2%  Öl 98.3 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
Newron-Aktie fällt klar: Grösseren Verlust im ersten Semester
JPMorgan bleibt bei Aktien optimistisch – doch ein Risiko bleibt
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Sandoz: Rückkehr und Rückenwind
Suche...
Plus500 Depot

SMI 998089 / CH0009980894

14’009.26
Pkt
52.68
Pkt
0.38 %
13:35:53
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Kursentwicklung 22.09.2026 12:26:19

Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt

Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt

Heutiger Marktbericht zum SMI.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.33 Prozent fester bei 14’002.19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.564 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.162 Prozent auf 13’979.22 Punkte an der Kurstafel, nach 13’956.58 Punkten am Vortag.

Bei 13’886.74 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’009.52 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’456.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der SMI mit 13’848.51 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12’126.14 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.70 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3.07 Prozent auf 87.22 CHF), Geberit (+ 3.01 Prozent auf 547.60 CHF), Amrize (+ 2.80) Prozent auf 32.35 CHF), Sika (+ 2.40 Prozent auf 189.95 CHF) und Galderma (+ 2.33 Prozent auf 165.00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-1.20 Prozent auf 594.20 CHF), Roche (-0.93 Prozent auf 361.40 CHF), Swiss Re (-0.82 Prozent auf 138.30 CHF), UBS (-0.67 Prozent auf 41.47 CHF) und Swiss Life (-0.24 Prozent auf 929.20 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3’631’682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301.643 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.16 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

13:27 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
12:41 RWE: Wird aus dem Versorger ein europäischer Energie-Infrastrukturplayer?
09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’491.17 19.66 SVBD7U
Short 14’819.74 13.96 S3PBUU
Short 15’372.26 8.78 SGB5HU
SMI-Kurs: 14’007.24 22.09.2026 13:34:27
Long 13’393.61 19.80 SJBMDU
Long 13’080.71 13.82 S4BF7U
Long 12’530.47 8.98 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’007.24 0.36%