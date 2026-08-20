ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten um Varun Govindaraj stellten am Donnerstag die Ergebnisse einer Umfrage unter 50 Führungskräften im Bereich Beschaffung für den Bau von Rechenzentren vor. "Unsere Schlussfolgerung lautet, dass der Markt für Ausrüstungshersteller sich kurzfristig weiter stark entwickeln dürfte." Selbst wenn sich der Ausbau von Rechenzentren verlangsame, könnten relativ strenge Stornierungsbedingungen Kunden veranlassen, dennoch einen Teil der Technik abzunehmen. Dies bedeutet jedoch auch, dass langfristig gesehen Nachfrage vorgezogen werde und die Kunden auf überschüssigen Bestände an Kühl- und Stromversorgungtechnik sitzen werden, sobald sich die Investitionsausgaben verlangsamen. Das würde einen Abschwung dann umso schmerzhafter machen./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
79.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.50%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
79.55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.57%
|
Analyst Name::
Varun Govindaraj
|
KGV*:
-
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