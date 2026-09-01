AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Getränkebereich setzt sie auf Brauereien mit AB Inbev auf der "Analyst Focus List"./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:20
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|63.96
|-0.92%
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|09:35
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|09:13
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|09:03
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Beiersdorf Neutral
|09:02
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JP Morgan Chase & Co.
Air Liquide Neutral
|08:20
|
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Overweight
|08:12
|
JP Morgan Chase & Co.
Reckitt Benckiser Group Overweight
|07:30
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GFT Buy