EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an diesem Tag 51.16 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19.547 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (71.98 EUR), wäre das Investment nun 1’406.96 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40.70 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 143.65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch