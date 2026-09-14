NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling nennt das "Beyond Beer"-Geschäft des Brauereikonzerns dessen vierte Kategorie. Sie wachse in den USA zwar weiter stark, die jüngste Abschwächung koste den Konzern insgesamt aber etwas Tempo./ag/tih;