AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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14.09.2026 09:51:09
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling nennt das "Beyond Beer"-Geschäft des Brauereikonzerns dessen vierte Kategorie. Sie wachse in den USA zwar weiter stark, die jüngste Abschwächung koste den Konzern insgesamt aber etwas Tempo./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68.22 €
|
Abst. Kursziel*:
42.19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
68.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.23%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse