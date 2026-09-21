FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung in den USA am 22. und 23. September dürften die Attraktivität der Produktkategorie Bier, die digitalen Plattformen des Konzerns, das Nicht-Bier-Geschäft sowie die Barmittelentwicklung und -verwendung im Fokus stehen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. AB Inbev werde zudem wohl die mittelfristigen Ziele für das organische operative Ergebniswachstum (Ebit) und den Ausblick auf 2026 bestätigen. Collett hofft aber auf positive Hinweise zur Geschäftsentwicklung als mögliche Kurstreiber./gl/ag;