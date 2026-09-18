AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79.88 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.88 €
|
Abst. Kursziel*:
15.97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.64%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|64.62
|-1.29%
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