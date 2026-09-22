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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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24.09.2026 13:19:41

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Am ersten Tag seines Kapitalmarkttags in den USA habe der Brauereikonzern ihn damit beeindruckt, wie er Technologie und Künstliche Intelligenz nutze und welche ambitionierten organischen Wachstumsziele er verfolge, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68.24 € 		Abst. Kursziel*:
31.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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22.09.26 finanzen.ch Rentabler AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet
15.09.26
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18.08.26
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13:19 AB InBev Buy UBS AG
12:30 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:08 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
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