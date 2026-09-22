AB InBev 64.16 CHF 1.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Am ersten Tag seines Kapitalmarkttags in den USA habe der Brauereikonzern ihn damit beeindruckt, wie er Technologie und Künstliche Intelligenz nutze und welche ambitionierten organischen Wachstumsziele er verfolge, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.