AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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24.09.2026 13:19:41
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Am ersten Tag seines Kapitalmarkttags in den USA habe der Brauereikonzern ihn damit beeindruckt, wie er Technologie und Künstliche Intelligenz nutze und welche ambitionierten organischen Wachstumsziele er verfolge, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.24 €
|
Abst. Kursziel*:
31.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.69%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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