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18.03.2026 10:44:09

NVIDIA Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach einer Veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Künstliche Intelligenz habe Einzug gehalten und werde die Bedeutung von KI-Datenzentren und Recheneffizienz steigern, schrieb Tom O'Malley am Mittwoch. Der Strombedarf hierfür sei in diesem Zusammenhang ein zentraler Aspekt./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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51.16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Tom O'Malley 		KGV*:
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