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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach einer Veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Künstliche Intelligenz habe Einzug gehalten und werde die Bedeutung von KI-Datenzentren und Recheneffizienz steigern, schrieb Tom O'Malley am Mittwoch. Der Strombedarf hierfür sei in diesem Zusammenhang ein zentraler Aspekt./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.