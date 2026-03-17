NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach einer Veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Künstliche Intelligenz habe Einzug gehalten und werde die Bedeutung von KI-Datenzentren und Recheneffizienz steigern, schrieb Tom O'Malley am Mittwoch. Der Strombedarf hierfür sei in diesem Zusammenhang ein zentraler Aspekt./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 181.93
|
Abst. Kursziel*:
51.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 181.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.12%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
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