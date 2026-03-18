NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller und andere Teilnehmer hätten von großen Fortschritten in der Entwicklung sogenannter offener KI-Modelle berichtet, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag. Diese würden immer wichtiger für KI in Unternehmen und KI-Agenten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 245.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 180.40
|
Abst. Kursziel*:
35.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 180.39
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.82%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
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