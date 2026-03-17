Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’898 0.1%  SPI 17’949 0.1%  Dow 46’946 0.8%  DAX 23’542 -0.1%  Euro 0.9061 0.0%  EStoxx50 5’738 0.0%  Gold 5’024 0.4%  Bitcoin 58’508 -0.7%  Dollar 0.7870 -0.1%  Öl 103.9 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882DocMorris4261528Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital: Overweight-Note für Givaudan-Aktie
McDonald's-Aktie unbewegt: McDonald's Schweiz bleibt im 50. Jubiläumsjahr auf Expansionskurs
Rüstungsaktien im Minus: HENSOLDT, RENK, Rheinmetall und TKMS unter Druck
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
SNB-Aktie leichter: Nationalbank hat 2025 Devisen im Umfang von 5,2 Milliarden Franken gekauft - Schlegel verdient mehr
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

145.71
CHF
0.51
CHF
0.35 %
09:00:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.03.2026 08:24:25

NVIDIA Outperform

NVIDIA
145.71 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Auf dieser habe Chef Jensen Huang Neues zum neuen Supercomputer-Modell Vera Rubin NVL72 präsentiert, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Interessanterweise habe es auch Aussagen zum Inferenz-Beschleuniger-Rack Groq 3 LPX gegeben, dessen Halbleiter Groq LPU zugleich mit Rubin im dritten Quartal ausgeliefert werden dürften./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf NVIDIA

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 183.22 		Abst. Kursziel*:
63.74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 183.16 		Abst. Kursziel aktuell:
63.79%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse