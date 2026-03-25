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25.03.2026 22:34:18
Handel in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich
Der Dow Jones entwickelte sich schlussendlich positiv.
Letztendlich verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.66 Prozent auf 46’429.49 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17.871 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.052 Prozent auf 46’099.86 Punkte an der Kurstafel, nach 46’124.06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 46’718.42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 46’196.91 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der Dow Jones bei 49’482.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48’731.16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Wert von 42’587.50 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 4.04 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’369.39 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Sherwin-Williams (+ 2.63 Prozent auf 321.95 USD), Merck (+ 2.58 Prozent auf 119.37 USD), Amazon (+ 2.16 Prozent auf 211.71 USD), NVIDIA (+ 1.99 Prozent auf 178.68 USD) und Johnson Johnson (+ 1.98 Prozent auf 239.93 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Verizon (-1.06 Prozent auf 50.37 USD), Nike (-0.95 Prozent auf 52.98 USD), Travelers (-0.83 Prozent auf 290.59 USD), Chevron (-0.79 Prozent auf 205.15 USD) und UnitedHealth (-0.64 Prozent auf 270.55 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’676’127 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.671 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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