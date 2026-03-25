Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.62 Prozent höher bei 46’410.38 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17.871 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.052 Prozent auf 46’099.86 Punkte an der Kurstafel, nach 46’124.06 Punkten am Vortag.

Bei 46’196.91 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46’718.42 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1.32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’482.15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 48’731.16 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 25.03.2025, einen Wert von 42’587.50 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.08 Prozent abwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’369.39 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 2.51 Prozent auf 321.56 USD), Honeywell (+ 2.33 Prozent auf 226.73 USD), Merck (+ 2.32 Prozent auf 119.07 USD), Amazon (+ 2.21 Prozent auf 211.82 USD) und NVIDIA (+ 2.08 Prozent auf 178.85 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-1.00 Prozent auf 269.55 USD), Salesforce (-0.82 Prozent auf 181.52 USD), Nike (-0.80 Prozent auf 53.06 USD), Verizon (-0.79 Prozent auf 50.51 USD) und Travelers (-0.71 Prozent auf 290.93 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 24’866’318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.671 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.52 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch