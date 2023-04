Teslas Model 3 mit mehr Reichweite in Europa nur für einen besonderen Kundenkreis

• 634 Kilometer Reichweite• Bestellbar über Tesla Business-Portal• Steuerlicher Vorteil bei Elektroauto als Firmenwagen

Elektroautos gewinnen in naher Zukunft immer mehr an Bedeutung. Das liegt zum einen am inzwischen deutlich spürbaren Klimawandel und zum anderen daran, dass die Europäische Union ab 2035 ein Verbrenner-Aus beschlossen hat. Bei Tesla sind insgesamt vier Modelle an Elektroautos erhältlich: Model S, X, Y und 3. Nun soll laut den Informationen von Teslamag vom Model 3 in Europa eine besondere Version auf den Markt kommen - explizit für Business-Kunden.

Heckantrieb und mehr Reichweite

Neben den Standardfunktionen, die der Tesla Model 3 mitbringt, soll die Version für Gewerbekunden mit Heckantrieb und mehr Reichweite glänzen. Während das Elektroauto für Privatkunden in der Allradversion mit einem Akku von 82 kWh 602 Kilometer mitbringt (mit der Standardausführung kommt man lediglich auf 491 Kilometer), soll die gewerbliche Variante eine Reichweite von 634 Kilometer schaffen.

Zudem gibt es statt Allrad- einen Heckantrieb. Der Hinterradantrieb sorgt laut Deutschlands grösstem Fahrzeugmarkt mobile.de vor allem dafür, dass das Fahrverhalten deutlich besser und dynamischer ist. Auch ein besserer Grip bei trockener Fahrbahn ist vorhanden. Ein Nachteil ist allerdings, dass bei Schnee wichtiger Halt verloren gehen und das Heck so ausbrechen kann.

Der Tesla Model 3 für Gewerbekunden ist laut Directleasing nur über das Business-Portal bestellbar. Der Einstiegspreis beträgt 42'470 Euro und die Auslieferung startet bereits im Juni dieses Jahres.

Tesla wurde 2003 gegründet und ist auf die Herstellung von Elektroautos spezialisiert. Seit 2010 ist das Unternehmen börsennotiert. Im Jahr 2020 gab es einen Aktienkursanstieg von 743 Prozent, was CEO Elon Musk zu einem der reichsten Menschen weltweit machte. Schätzungen zufolge wird der weltweite Umsatz 2023 etwa 20,19 Milliarden US-Dollar betragen, wovon der meiste Umsatz in den USA erwartet wird.

Redaktion finanzen.ch