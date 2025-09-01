Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’153 -0.3%  SPI 16’859 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’008 0.4%  Euro 0.9374 0.3%  EStoxx50 5’362 0.2%  Gold 3’476 0.8%  Bitcoin 87’117 0.5%  Dollar 0.8010 0.2%  Öl 68.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novartis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Tesla-Aktie: US-Elektroautobauer will Umweltbelastung senken
Darum bewegen sich Dollar, Franken und Euro in engen Spannen
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

EU-Umweltsiegel erhalten 01.09.2025 17:06:00

Tesla-Aktie: US-Elektroautobauer will Umweltbelastung senken

Tesla-Aktie: US-Elektroautobauer will Umweltbelastung senken

Der US-Elektroautobauer Tesla ist in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin mit dem europäischen Umweltsiegel EMAS ausgezeichnet worden und verpflichtet sich zu weiteren Umweltzielen.

Tesla
268.21 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen
"Photovoltaik werden wir zukünftig weiter vorantreiben", sagte Werksleiter André Thierig. Er nannte auch das Einsparen von Wasser als Beispiel. Zudem seien bisher als Ausgleichsmassnahme mehr als zwei Millionen Bäume aufgeforstet worden, die Aufforstung solle weitergehen. Die Bürgerinitiative Grünheide begrüsst die Aktionen, zeigt sich aber unter dem Strich skeptisch.

Tesla will mehr Strom selbst herstellen

Tesla will den Ausstoss klimaschädlicher Gase in Grünheide in Brandenburg senken, Energie sparen und mehr Solarenergie erzeugen. Das geht aus dem Umweltbericht hervor, den das Unternehmen für die Zertifizierung erstellt hat. Die Menge an Photovoltaik-Solarmodulen soll in diesem Jahr um 5 auf 15 Megawattpeak (maximale Leistung) steigen. Die Gigafactory Berlin-Brandenburg, einzige Autofabrik von Firmenchef Elon Musk in Europa, öffnete 2022. Dort arbeiten laut Unternehmen rund 11'000 Beschäftigte, die 5'000 Autos pro Woche - rund 250'000 Autos im Jahr - herstellen.

Energieverbrauch soll sinken

Der direkte Energieverbrauch habe 2024 bei knapp 419'503 Megawattstunden gelegen, heisst es im Bericht. Davon machte Strom mit rund 234'603 Megawattstunden den Grossteil aus, gefolgt von Erdgas mit 172'539, Diesel mit rund 12'355 sowie Propan mit 6 Megawattstunden. Tesla will Erdgas durch Senkung von Prozessheizungswasser über Abwärme einsparen. Der Ausstoss an Treibhausgasen lag bei rund 39'667 Tonnen CO2 (Kohlendioxid).

Im vergangenen Jahr verbrauchte Tesla 456'953 Kubikmeter Wasser. Der Wasserverbrauch inklusive Sanitärwasser liege bei 2,16 Kubikmeter pro produziertes Fahrzeug, das sei deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,50 Kubikmetern pro Fahrzeug. Für das Prozess-Abwasser soll in diesem Jahr eine Recyclingquote von 90 Prozent erreicht werden - inzwischen sind laut Tesla schon 100 Prozent erreicht.

Siegel soll Umweltleistung dokumentieren

Tesla erhielt das EMAS-Siegel (Eco-Management and Audit Scheme), ein langfristiges Umweltmanagementsystem, bei dem es auf Einhaltung von Rechtsvorschriften und Verbesserung der Umweltleistung ankommt. In einem Umweltbericht dokumentiert Tesla den Verbrauch von Ressourcen und Emissionen, setzt sich Ziele und will die Transparenz stärken. "Wir sind ein Unternehmen, was sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat", sagte Thierig. Das bestätige die Zertifizierung. "Wir bekräftigen damit zudem unser Engagement, den ökologischen Fussabdruck kontinuierlich zu verringern."

Bürgerinitiative fürchtet weniger Kontrolle

Der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg - die Bürgerinitiative gegen Tesla - zeigt sich skeptisch. Alle Bemühungen zur Senkung der Umweltbelastung seien zwar positiv, sagte Sprecher Steffen Schorcht der Deutschen Presse-Agentur. Er befürchte aber eine schlechtere Kontrolle. "Jetzt ist das Zertifikat da." Das Siegel sei "Greenwashing", um sich umweltfreundlicher darzustellen. Die Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) hat ähnliche Bedenken: "Eine Zertifizierung, ursprünglich gedacht gegen Greenwashing, wird bei Tesla nun die ohnehin schon schwache behördliche Kontrolle noch mehr aufweichen."

Brandenburgs Umweltministerin Hanka Mittelstädt (SPD) sieht Tesla als Vorbild: "Das ist alles öffentlich und damit schafft man auch ein Stück weit Vertrauen." Sie nannte Tesla einen Leuchtturm. "Das kann auch durchaus ein Ansporn sein." Mehr als 40 Unternehmen in Brandenburg hätten das EMAS-Zertifikat.

/vr/DP/jha

GRÜNHEIDE (awp international)

Weitere Links:

Tesla-Aktie zurück bei den Favoriten: Hedgefonds setzen neben NVIDIA wieder auf Musk-Konzern
Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung: Tesla will mit neuem Angebot die Nachfrage stärken
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla setzt auf Unreal Engine - Fahrervisualisierung vor grossem Update

Bildquelle: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com,Frontpage / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com