SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 90’541 -7.8%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Bitcoin berappelt sich nach Trump-Schock - Kurs wieder bei rund 114'000 Dollar
Verkaufsempfehlungen KW 41 13.10.2025 03:43:22

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

    `Deworsifizierung`? Warum Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von Diversifizierung im Depot hielt
    Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

    Bildquelle: dedi / Shutterstock.com,Vacclav / Shutterstock.com
    Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

    Dividenden, Wachstum oder ETFs

    Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

    💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
    💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
    💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

    Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

    👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

    Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

    Inside Trading & Investment

    11.10.25 Logo WHS Tilray-Aktie explodiert nach Quartalszahlen – echter Turnaround oder Strohfeuer?
    10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
    10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
    10.10.25 SMI-Rally gerät ins Stocken
    10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
    10.10.25 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
    10.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordlauf
    09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’119.34 19.83 UEBSLU
    Short 13’388.62 13.54 B6CSKU
    Short 13’928.58 8.68 UJ3S8U
    SMI-Kurs: 12’496.82 10.10.2025 17:30:00
    Long 12’079.15 19.83 SR6B4U
    Long 11’819.93 13.83 SQFBLU
    Long 11’253.09 8.68 B1PS3U
    Meistgelesene Nachrichten

    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Entwarnung im Zollstreit? Trump rudert zurück, Bitcoin explodiert
    Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
    Ethereum Prognose: Was kommt nach dem Crash?
    Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
    KI-Boom treibt NVIDIA und Palantir an - doch Analysten sind geteilter Meinung
    Diginex-Aktie verliert deutlich: Was steckt hinter der Abkühlung?
    Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien

    Top-Rankings

    KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    finanzen.net News

