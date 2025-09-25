Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
337.02CHF
-5.04CHF
-1.47 %
09:00:00
BRXC
26.09.2025 07:07:36
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Auslieferungen im dritten Quartal dürften die Erwartungen übertreffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die in der kommenden Woche erwarteten Zahlen. Bestellungen hätten sich angesichts günstigerer Modelle im Schlussquartal indes wohl etwas verzögert./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 423.39
Abst. Kursziel*:
-23.24%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 423.26
Abst. Kursziel aktuell:
-23.22%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
