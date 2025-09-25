Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.09.2025 07:07:36

Tesla Outperform

Tesla
337.02 CHF -1.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Auslieferungen im dritten Quartal dürften die Erwartungen übertreffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die in der kommenden Woche erwarteten Zahlen. Bestellungen hätten sich angesichts günstigerer Modelle im Schlussquartal indes wohl etwas verzögert./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 423.39 		Abst. Kursziel*:
-23.24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 423.26 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.22%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse