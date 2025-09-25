Tesla 337.02 CHF -1.47% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Auslieferungen im dritten Quartal dürften die Erwartungen übertreffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die in der kommenden Woche erwarteten Zahlen. Bestellungen hätten sich angesichts günstigerer Modelle im Schlussquartal indes wohl etwas verzögert./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.