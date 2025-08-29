Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla trotz positiv bewerteter Neuigkeiten auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die vom Elektroautobauer vorgelegte Vergütungsvereinbarung für Konzernchef und Großaktionär Elon Musk, deren Wert sich auf rund eine Billion US-Dollar belaufen könnte, verdeutliche das enorme Zukunftspotenzial von Tesla und binde Musk enger an das Unternehmen, schrieb Joseph Spak in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Da es an sehr ehrgeizige Unternehmensziele gekoppelt sei, würden davon auch die anderen Aktionäre profitieren./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Sell
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 215.00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 352.27
|
Abst. Kursziel*:
-38.97%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 349.59
|
Abst. Kursziel aktuell:
-38.50%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
20:27
|Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Abend gestärkt (finanzen.ch)
|
20:03
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
19:45
|Tesla-Aktie unter Druck: Tesla wegen verspäteter Unfallberichte im Visier der US-Behörden (finanzen.ch)
|
16:29