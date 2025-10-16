Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
EMS-CHEMIE-Aktie: Weniger Umsatz nach neun Monaten - Überanhme von Eftec
Ausblick: American Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SoftBank-Aktie stark gesucht: Gericht weist Greensill-Klage von CS-Fonds ab
Goldpreis: Kein Ende der Rekordfahrt in Sicht
Bilanzen im Fokus: SMI startet kräftig im Plus -- DAX eröffnet den Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt startet am Donnerstag mit kräftigen Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt beginnt unterdessen auf Vortagesniveau. An den Börsen in Asien sind am Donnerstag verschiedene Vorzeichen zu sehen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt beginnt den Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel kräftig im Plus.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI notieren zum Börsenstart höher.

Stützend wirken die guten Ergebnisse der beiden Grosskonzerne ABB und Nestle. Beide Unternehmen haben die Markterwartungen übertroffen. Der weitere Verlauf dürfte nun stark davon abhängen, wie sich die Aktien der beiden im weiteren Tagesverlauf entwickeln. Da der hiesige Markt am Vortag bereits zugelegt hatte, könnte es nun auch zu einer Konsolidierung kommen, meint ein Händler.

Derweil sorgten die US-Zinssenkungshoffnungen weiterhin für eine eher positive Marktstimmung. Händler verweisen diesbezüglich auf den US-Notenbankchef Jerome Powell, der weitere Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert habe, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies. Auch könnte die Entwicklung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit die Märkte beeinflussen. Derzeit glaubten die Anleger nicht an einen ausgewachsenen Handelskrieg. "Eine Eskalation sei unwahrscheinlich, solange nicht zumindest Trump und Xi Ende des Monats in Südkorea miteinander sprechen, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startet am Donnerstag kaum verändert.

Der DAX notiert zu Beginn knappe 0,03 Prozent höher bei 24'188,15 Punkten.

Ohne grössere Impulse zeigt sich der Leitindex DAX nahe der Nulllinie. "Gegen ein weiteres Absacken kämpft der DAX bislang erfolgreich an", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets mit Blick auf die Charttechnik. Ein immens wichtiger Schritt dabei gewesen, dass die Marke von 24'162 Zählern hielt. "Hier befindet sich das 'Gap' vom 02. Oktober", also das Niveau, von dem aus es dem Börsenbarometer gelungen war, bis auf das Rekordhoch von 24'771 Punkte zu klettern. Solange sich daran nichts ändere, bleibt der Weg nach oben, auch über die bisherige Bestmarke hinaus, laut Utschneider offen. Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am deutschen Markt lässt sich am Donnerstag unter anderem der Laborzulieferer Sartorius in die Bücher schauen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch nur durchwachsen.

Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung freundlich eröffnet, im weiteren Verlauf drehte er jedoch leicht ins Minus. Letztlich ging er mit einem minimalen Verlust von 0,04 Prozent bei 46'253,31 Punkten in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite war deutlich stärker gestartet und blieb auch anschliessend auf grünem Terrain. Schlussendlich beendete er den Mittwochshandel 0,66 Prozent stärker bei 22'670,08 Zählern.

In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründeten die Zuversicht der Anleger ausserdem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch Investitionen sowie Kredite verbilligt und damit die Konjunktur angekurbelt werden kann.

Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies. Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu begründen sei, sagte Powell laut Redetext in Philadelphia. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Japan steigt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,14 Prozent auf 48'215,48 Punkte.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es jedoch leicht nach unten, wo der Shanghai Composite um 0,33 Prozent auf 3'899,19 Zähler abgibt.

Abwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verliert zeitweise 0,43 Prozent auf 25'799,27 Punkte.

Stützend wirken Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Danach laufen die Verhandlungen zwischen China und den USA in der Zwischenzeit wieder nach Plan. Daneben stützt die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank, auch hat Fed-Chairman Jerome Powell ein baldiges Ende der Schrumpfung der Fed-Bilanz in Aussicht gestellt.

Grundsätzlich positiv für das Sentiment ist die auch gut gestartete Berichtssaison für das dritte Quartal.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

08:58 Heute ABB und Nestlé im Fokus
08:03 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
06:55 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
06:13 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Der nächste Erholungsversuch
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs
Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf: Dow schlussendlich knapp im Minus -- SMI schliesst im Plus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus
Plug Power-Aktie nach Höhenflug in Rot: Droht eine Blase bei Energieaktien?
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteidigt Stellung am Mittwochmittag

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Datum Titel
09:20 CDU-Verteidigungsexperte Röwekamp verteidigt Losverfahren
09:19 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit geringfügigen Verlusten
09:17 Börse Frankfurt-News: "Sturz schnell aufgefangen" (Marktstimmung)
09:17 Börse Frankfurt-News: "Sturz schnell aufgefangen" (Marktstimmung)
09:14 Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
09:13 Aktien Asien: Überwiegend Gewinne - TSMC mit starken Zahlen
09:13 GNW-News: Bitwise erweitert Staking-ETP-Angebot mit Einführung von Celestia ETP an der Euronext Paris
08:53 AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk nach optimistischerem Blick vorbörslich auf Juli-Hoch
08:48 Millionen Menschen haben zu wenig Geld zum Heizen
08:41 Nestle will Schuldenabbau angehen