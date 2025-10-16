Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’657 1.0%  SPI 17’392 0.7%  Dow 46’253 0.0%  DAX 24’190 0.0%  Euro 0.9303 0.2%  EStoxx50 5’633 0.5%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 88’869 0.8%  Dollar 0.7981 0.1%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nestlé-Analyse: Nestlé-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Investment-Tipp ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Roadster bleibt in der Warteschleife: Tesla-Fan zieht Konsequenzen auf YouTube
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
Suche...
Plus500 Depot

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

E-Rezept als Haupttreiber 16.10.2025 13:35:07

DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin

DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin

DocMorris ist im dritten Quartal 2025 weiter gewachsen.

DocMorris
6.49 CHF 4.43%
Kaufen Verkaufen
Wichtigster Wachstumstreiber bleibt das elektronische Rezept in Deutschland, wo die Nachfrage erneut deutlich zulegte. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Die Versandapotheke setzte im Berichtsquartal 282,3 Millionen Franken um, was einem Plus von 6,3 Prozent entspricht. In Lokalwährungen lag das Wachstum bei 8,1 Prozent. Über die ersten neun Monate stieg der Umsatz damit um 7,4 Prozent auf 854,3 Millionen Franken (+9,5% in Lokalwährungen).

Im mit Abstand wichtigsten Markt Deutschland erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal um 6,9 Prozent auf 267,6 Millionen Franken (+8,8% in Lokalwährungen). Die Erlöse in den übrigen europäischen Märkten gingen dagegen um 5,0 Prozent auf 14,6 Millionen Franken zurück.

Wachstum beim E-Rezept etwas unter Erwartung

Im besonders wichtigen Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland verzeichnete die Online-Apotheke im dritten Quartal einen Anstieg um 26,4 Prozent auf 60,9 Millionen Franken.

Die margenstarken Serviceangebote entwickelten sich derweil weiter dynamisch. So legte die Telemedizin-Tochter Teleclinic deutlich zu, ebenso die Plattformangebote für digitale Gesundheitsdienstleistungen und Kundenbindung.

Die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. Beim Gruppenumsatz hatten diese gemäss AWP-Konsens 287,6 Millionen Franken erwartet. Auch bei den Rx-Umsätzen in Deutschland lag die Prognose mit 61,7 Millionen Franken leicht höher.

Ausblick bestätigt

DocMorris bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr. Die Versandapotheke rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von über 10 Prozent. Beim bereinigten EBITDA wird ein Verlust zwischen 35 und 55 Millionen Franken erwartet.

Weiterhin gilt, dass DocMorris die EBITDA-Gewinnschwelle im Laufe des Jahres 2026 erreichen will. Der Breakeven beim Free Cashflow soll dann im Laufe des Jahres 2027 folgen.

DocMorris mit neuen Managementstrukturen - Andrea Skersies neue Kommerzchefin

Die Versandapotheke DocMorris hat ihre Führungsstruktur neu aufgestellt. Andrea Skersies wird neue Kommerzchefin (CCO) und Mitglied der Konzernleitung, während David Masó die neu geschaffene Position des Chief AI Health Officer übernimmt.

Mit der Ernennung von Skersies bündelt DocMorris alle E-Commerce-Aktivitäten der Segmente Deutschland und Europa unter einer Leitung und reduziert gleichzeitig eine Managementstufe, wie die Online-Apotheke am Donnerstag mitteilte.

Skersies verfügt über langjährige Führungserfahrung im Onlinehandel. Unter anderem war sie Marketingchefin bei Zooplus sowie bei einer Online-Apotheke tätig.

Masó soll künftig die KI-Aktivitäten bei DocMorris verantworten. Dazu zählt insbesondere der neu eingeführte "DocMorris Gesundheitsbegleiter" - ein digitaler Assistent in der App, der Nutzern mithilfe Künstlicher Intelligenz helfen soll, ihre Gesundheit im Alltag zu managen.

Laut Konzernchef Walter Hess soll die Neuordnung die Effizienz und Skalierbarkeit weiter erhöhen. Die Online-Apotheke setzt dabei auf Prozessvereinfachungen und den verstärkten Einsatz von KI, um Kosten zu senken und die Profitabilität zu steigern.

So reagiert die Aktie

Die Aktie von DocMorris hat am Donnerstag im frühen Handel mit einem kräftigen Kurssprung auf die Umsatzzahlen zum dritten Quartal reagiert. Das Plus ist im Verlauf jedoch deutlich zusammengeschmolzen. Analysten loben die Fortschritte im E-Rezept-Geschäft und Impulse aus der Telemedizin.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von mehr als 8 Prozent notiert die Aktie an der SIX zuletzt noch 3,88 Prozent höher auf 6,38 Franken. Seit Jahresbeginn ist die Aktien allerdings um mehr als die Hälfte gefallen.

Beim Umsatz verfehlte die Online-Apotheke die Erwartungen zwar leicht. Positiv werten Analysten aber den Aufwärtstrend beim E-Rezept in Deutschland. Baader Helvea spricht von einer "anhaltend überzeugenden Entwicklung" und erwartet hier auch in den kommenden Quartalen Rückenwind.

Auch die ZKB sieht die Wachstumsstory durch die jüngste Dynamik bestätigt. Octavian spricht angesichts der "weiteren Beschleunigung des Rx-Geschäfts" von einer "ermutigenden Basis für 2026".

Das Telemedizin-Geschäft wird ebenfalls positiv hervorgehoben. Die Tochter TeleClinic verzeichnete in den ersten neun Monaten einen massiven Umsatzsprung und wird von Analysten als zunehmend wichtiger Wachstumstreiber bezeichnet.

Octavian hebt zudem die organisatorischen Straffungen hervor und sieht DocMorris auf dem Weg zu höherer Effizienz und Profitabilität.

Steckborn (awp) / Zürich (awp)

Weitere Links:

NEL-Aktie bleibt volatil - Wasserstoffbranche weiter im Spannungsfeld

Bildquelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:09 DocMorris Sell UBS AG
12:08 DocMorris Add Baader Bank
11:46 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
07.10.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

13:53 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
10:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharmaindustrie – Auf Deal-Suche/Geberit – Auf "Wasser" gebaut
08:58 Heute ABB und Nestlé im Fokus
08:03 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
06:55 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’248.03 19.12 BTTSBU
Short 13’519.73 13.67 BSNS9U
Short 14’033.11 8.77 ULESKU
SMI-Kurs: 12’656.64 16.10.2025 13:46:38
Long 12’148.20 18.43 S67B6U
Long 11’897.89 13.53 SETB4U
Long 11’376.69 8.71 BRTSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Nestlé-Aktie kräftig im Plus: Wachstum übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:01 Versicherer Travelers profitiert von weniger Katastrophenschäden
13:58 GNW-News: Zabka erhält zum vierten Mal in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis für herausragende ESG-Leistungen
13:48 Aufrüstung im Eiltempo: Brüssel stellt Fahrplan bis 2030 vor
13:46 GNW-News: Geopolitische Instabilität treibt Nachfrage nach Programmen für Staatsbürgerschaft durch Investitionen an
13:46 EZB-Rat Kocher: 'Aktuell spricht vieles für zinspolitische Stabilität'
13:41 ROUNDUP/Nach gutem Quartal: Sartorius wird etwas optimischer - Aktie steigt
13:27 Indien zu höheren Energieimporten aus den USA bereit
13:23 Türkei: So wenig Regen wie seit 52 Jahren nicht
13:22 ROUNDUP: Sturz von Frankreichs Regierung abgewendet
13:09 Ost-West-Lohnlücke bleibt groß - DGB fordert Tariftreue