Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind

Der Grund dafür sind überraschend gute Zahlen des Branchengiganten LVMH. Diese wecken Hoffnungen auf eine raschere Markterholung.

Zeitweise schnellen Richemont an der SIX um 5,05 Prozent auf 158,63 Franken in die Höhe, Swatch um 8,10 Prozent auf 172,10 Franken, dies in einem freundlichen Gesamtmarkt. Richemont schwächelten in den letzten Tagen, während sich Swatch seitwärts entwickelten. Die bisherige Jahresperformance - per Dienstagabend - von Richemont ist hingegen klar positiv (+9,5%), während jene von Swatch negativ ist (-3,5%).

Der Luxuskonzern LVMH hat im dritten Quartal nach einem schwachen ersten Halbjahr wieder Tritt gefasst. Der Umsatz legte organisch um ein Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mitteilte. Experten hatten auf Basis konstanter Geschäfte und Währungen im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. An der Börse in Paris legen LVMH nun zweistellig zu. Europaweit sind die Luxusgüterpapiere im Plus.

Die LVMH-Zahlen seien in vielerlei Hinsicht positiv, meinen Experten in ersten Kommentaren. Viele Sorgen der Branche - Zölle, Nachfrageschwäche in China, etc. - erschienen nun in einem anderen Licht.

Hoffnung mache insbesondere, dass China zurück zum Wachstum gefunden habe, meinen die Analysten von Baader Europe. Zudem habe das Management einen guten Job gemacht. Und der Analyst von JPMorgan fasst die Stimmung so zusammen: "Das Tempo der Erholung ist ermutigend und lässt auf eine Rückkehr zum Wachstum im nächsten Jahr hoffen."

Dies sorgt nun in der ganzen Luxusgüterbranche für Freudensprünge. Die Zahlen von LVMH seien ein "Hoffnungsschimmer", schreibt ein anderer Analyst. Es sei nun gut möglich, dass der ganze Sektor im dritten Quartal besser als erwartet abschneiden werde. Namentlich genannt wird in Kommentaren Richemont, weil es hier die meisten Parallelen zu LVMH gebe.

rw/uh/hr

Zürich (awp)