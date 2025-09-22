Tesla 347.07 CHF -0.91% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Er habe seine Absatzprognose für den Elektroautobauer im laufenden Quartal auf 475.000 Einheiten erhöht und liege damit 8 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





