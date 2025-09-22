Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
347.07CHF
-3.17CHF
-0.91 %
09:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2025 21:17:20
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Er habe seine Absatzprognose für den Elektroautobauer im laufenden Quartal auf 475.000 Einheiten erhöht und liege damit 8 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Tesla Sell
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 215.00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 434.21
|
Abst. Kursziel*:
-50.48%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 434.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
-50.46%
|
Analyst Name::
Joseph Spak
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|347.07
|-0.91%
