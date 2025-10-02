Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Intel-Aktie mit Kurssprug: Potentieller Produktionsdeal mit AMD
BioNTech präsentiert KI-Initiativen - Aktie nach turbulenter Phase gefragt
Deutliche Kurszielanhebung durch JPMorgan treibt Alibaba-Aktie nach oben
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
Tesla-Aktie schliesst im Minus: Auslieferungen erreichen im dritten Quartal Rekordwert
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Auslieferungszahlen 02.10.2025 22:15:00

Tesla-Aktie schliesst im Minus: Auslieferungen erreichen im dritten Quartal Rekordwert

Tesla-Aktie schliesst im Minus: Auslieferungen erreichen im dritten Quartal Rekordwert

Der E-Autobauer Tesla hat im Oktober mehr Fahrzeuge als je zuvor ausgeliefert. Auch die Produktion zog an. Anleger reagieren mit Käufen.

Tesla
360.16 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen
• Tesla liefert im dritten Quartal mehr Fahrzeuge als je zuvor aus
• Auch Produktion steigt an
• Tesla-Aktie zieht an

Im dritten Quartal produzierte Tesla mehr als 447'000 Fahrzeuge. Ausgeliefert wurden mehr als 497'000 Stromer - ein neuer Rekord, wie das Unternehmen in der Pressemitteilung schrieb. Auch mit den 12,5 GMh an Energiespeicherprodukten erreichte Tesla einen neuen Höchststand.

Wie der E-Autopionier mitteilte, seien im dritten Jahresviertel 435'826 Model 3 und Y produziert worden. Die Auslieferungen dieser beiden Modelle beliefen sich auf 481'166 Einheiten. Die restlichen 11'624 produzierten und 15'933 ausgelieferten Stromer wurden nicht genauer nach Modellart spezifiziert.

Im Vergleich zum Vorquartal konnten die Gesamt-Auslieferungszahlen um 29,41 Prozent gesteigert werden. Die Produktion zog derweil um 9,07 Prozent an. Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal stiegen die Auslieferungszahlen um 7,39 Prozent, die Produktion ging derweil um 4,76 Prozent zurück.

Darüber hinaus stellte Tesla die Vorlage seiner Quartalszahlen für das dritte Quartal 2025 für den 22. Oktober nach US-Börsenschluss in Aussicht.

So reagiert die Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie reagierte im NASDAQ-Handel am Donnerstag zunächst mit einem Plus. Im Verlauf ging es aber abwärts und am Ende stand ein Abschlag von 5,11 Prozent auf 436,00 US-Dollar an den Kurstafeln.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BioNTech präsentiert KI-Initiativen - Aktie nach turbulenter Phase gefragt

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com