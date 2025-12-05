Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|
05.12.2025 20:04:00
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Roche-Aktie im Überblick.
Im vergangenen November haben 10 Experten die Aktie von Roche wie folgt eingeschätzt.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Roche-Aktie, 6 Analysten halten die Roche-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 259,80 CHF beziffert, während der aktuelle Roche-Kurs an der Börse SWX bei 307,40 CHF liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|325,00 CHF
|5,73
|19.11.2025
|UBS AG
|314,00 CHF
|2,15
|19.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-25,18
|18.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-25,18
|18.11.2025
|Deutsche Bank AG
|265,00 CHF
|-13,79
|12.11.2025
|UBS AG
|314,00 CHF
|2,15
|10.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-25,18
|10.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-25,18
|10.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-25,18
|06.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-25,18
|03.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
