Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9360 0.0%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’224 0.4%  Bitcoin 74’062 0.0%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Darum gibt es kaum Bewegung bei Franken, Euro und US-Dollar
SIX bestätigt offiziell André Helfenstein als neuen Präsidenten
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Galderma-Aktie: Sculptra in der EU für weitere Anwendungen zugelassen
Swiss Re-Aktie: Gewinnziel erhöht - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 05.12.2025 07:52:23

Fokus auf Notenbanken: Asiatische Börsen uneins - Verluste in Japan

Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenausklang unterschiedlich. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der DAX zeigte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeigten sich moderate Zuschläge.

Der SMI war mit einem kleinen Plus in den Handel gestartet und baute seine Gewinne im weiteren Verlauf aus. Letztlich verabschiedet er sich 0,27 Prozent fester bei 12'893,61 Punkten in den Feierabend.

Auch die Nebenwertindizes SPI (Start: +0,07 Prozent bei 17'689,34 Punkten) und SLI (Start +0,19 Prozent bei 2'082,79 Zählern) zeigten sich freundlich. Sie beenden den Handel 0,36 Prozent höher bei 17'740,41 Einheiten bzw. 0,41 Prozent stärker bei 2'087,41 Zählern.

Mit einer Seitwärtsbewegung rechnen Händler am Freitag. Der Markt warte auf die US-Zinsentscheidung nächste Woche. Bis dahin werde sich nicht mehr viel tun. Fondsmanager seien ohnehin nur noch darauf bedacht, ihre gute Perfomance ins kommende Jahr zu retten, dies dürfte die Risikobereitschaft weiter senken, heisst es.

Am Berichtstag dürfte der Markt verstärkt auf neue Inflationsdaten aus den USA achten, konkret den Preisindex der Konsumausgaben (PCE-Deflator). Allerdings sind die Preisdaten wegen des Shutdowns veraltet, sie stammen aus dem September.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Donnerstag zu.

Der DAX war bereits mit einem Plus gestartet und hielt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich verabschiedet sich das deutsche Börsenbarometer mit Zuschlägen von 0,79 Prozent bei 23'882,03 Punkten - und nähert sich damit der 24'000-Punkte-Marke.

Am Freitag zeichnet sich im DAX ein positiver Start ab. Dabei kann es der deutsche Leitindex womöglich knapp über sein Vortageshoch schaffen und den Test einer Chartbarriere vorbereiten. Denn nicht weit entfernt liegen die 100- und 50-Tage-Durchschnittslinien als mittel- bis längerfristige Trendbarometer. Und schliesslich wirft auch die Marke von 24'000 Punkten bereits ihre Schatten voraus. Hier liegt seit Mai - von kurzen Ausreissern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der DAX-Schwankungen.

Einen US-Arbeitsmarktbericht, wie eigentlich an jedem ersten Freitag im Monat, wird es unterdessen, wie seit längerem bekannt, nicht geben. Hier zeige der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) der US-Geschichte weiter Nachwirkungen, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Der Stillstand war erst Mitte November durch einen Übergangshaushalt beendet worden. Auf die November-Werte müssten die Anleger warten bis nach der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Handel am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen.

Der Dow Jones schloss bei 47'850,94 Punkten um 0,07 Prozent tiefer. Bereits zum Start hatte er nur marginal hinzugewonnen und war auch im weiteren Handelsverlauf um die Nulllinie gependelt.
Der NASDAQ Composite ging bei 23'505,14 Zählern um 0,22 Prozent höher aus der Sitzung. Er hatte zunächst mit moderaten Aufschlägen eröffnet, seine anfänglichen Gewinne dann jedoch schnell wieder reduziert und schwankte anschliessend mit wechselnden Vorzeichen um die Nulllinie.

Nach der Erholung auf Dreiwochenhochs war die Luft an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal raus. Die Indizes zeigten sich im Handel schwunglos. Nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed geben sollte, mangelte es an neuen Impulsen.

"In den USA warten die Anleger nun zunächst auf die nächste Fed-Sitzung", schrieben die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe. Sie bezifferten den Anteil der Experten, die in der kommenden Woche von einer Zinssenkung der Fed ausgehen, auf mittlerweile wieder 90 Prozent. In den vergangenen Tagen hatten Wirtschaftsdaten privater Institute daran nicht gerüttelt.

ASIEN

In Fernost sind am Freitag gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,05 Prozent auf 50'492 Punkte. Hierbei dürfte es sich nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag um Gewinnmitnahmen handeln.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,66 Prozent auf 3'901 Einheiten zu.

Ebenfalls leicht nach oben geht es derweil in Hongkong: Der Hang Seng notiert unterdessen bei 26.047 Zählern um 0,43 Prozent höher.

Thema an den Märkten sind geldpolitische Entscheidungen der Notenbanken. Während in den USA am 10. Dezember eine Zinssenkung erwartet wird, hat die indische Notenbank den Zinssatz am Freitag auf 5,25 Prozent von 5,50 Prozent gesenkt. Von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten die meisten mit einer Wiederaufnahme der Lockerung durch die indische Notenbank gerechnet.

Derweil werden in Tokio die jüngsten Signale einer Zinserhöhung möglicherweise noch im Dezember als Belastungsfaktor genannt. Nach einer Anhebung des Leitzinsziels von 0,5 auf 0,75 Prozent auf der Sitzung am 18. und 19. Dezember dürfte die Bank of Japan ihren Leitzins alle sechs Monate weiter anheben, erwartet Volkswirt Takayasu Kudo von der Bank of America.

Für etwas Zurückhaltung könnte sorgen, dass später am Tag in den USA der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben mitgeteilt wird. Er gilt als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank zur Steuerung ihrer Geldpolitik. Allerdings wird als Folge des wochenlangen Shutdowns lediglich der veraltete Index für September vorgelegt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
04.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Fortschreitende Verknappung/Logitech – Wichtige Phase
04.12.25 SMI-Gewinnserie gerissen
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’893.61 04.12.2025 17:30:22
Long 10’694.19 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
05.12.25 Current Account Balance
05.12.25 Overall Household Spending (YoY)
05.12.25 JP Foreign Reserves
05.12.25 Devisenreserven
05.12.25 S&P Global Construction PMI
05.12.25 S&P Global Composite PMI
05.12.25 Reverse Repo Rate
05.12.25 RBI Interest Rate Decision (Repo Rate)
05.12.25 Retail Sales (YoY)
05.12.25 Retail Sales (MoM)
05.12.25 Coincident Index
05.12.25 Leading Economic Index
05.12.25 Gross $Gold & Forex Reserve
05.12.25 Net $Gold & Forex Reserve
05.12.25 Halifax Immobilienpreise (Monat)
05.12.25 Werksaufträge n.s.a. (Jahr)
05.12.25 Werkaufträge s.a. (Monat)
05.12.25 Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr)
05.12.25 Produktionsertrag
05.12.25 Bruttoinlandsprodukt
05.12.25 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
05.12.25 Exporte, EUR
05.12.25 Handelsbilanz EUR
05.12.25 Industrieproduktion ( Monat )
05.12.25 Importe, EUR
05.12.25 Leistungsbilanz
05.12.25 Großhandelspreis n.s.a (Jahr)
05.12.25 Großhandelspreise n.s.a (Monat)
05.12.25 Industrieproduktion s.a. ( Jahr )
05.12.25 Handelsbilanz
05.12.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
05.12.25 Devisenreserven
05.12.25 Bruttoinlandsprodukt Schlussquartal ( Jahr )
05.12.25 Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr )
05.12.25 Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat )
05.12.25 Beschäftigungsänderung (Jahr)
05.12.25 Bruttoinlandsprodukt n.s.a. (Jahr)
05.12.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
05.12.25 Beschäftigungsänderung (Quartal)
05.12.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
05.12.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat )
05.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
05.12.25 Devisenreserven, USD
05.12.25 Verbraucherzuversicht
05.12.25 Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt
05.12.25 Zentralbank-Devisenreserven
05.12.25 Nettoveränderung der Beschäftigung
05.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
05.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
05.12.25 Erwerbsquote
05.12.25 Warenhandelsbilanz
05.12.25 Arbeitslosenquote
05.12.25 Privatausgaben
05.12.25 Persönliches Einkommen (Monat)
05.12.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
05.12.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
05.12.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
05.12.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
05.12.25 Kassenbestand des Finanzministeriums
05.12.25 Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
05.12.25 Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
05.12.25 Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
05.12.25 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
05.12.25 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
05.12.25 EZB-Mitglied Lane spricht
05.12.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
05.12.25 Verbraucherkredit
05.12.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
05.12.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
05.12.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
05.12.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
05.12.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
05.12.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
05.12.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
05.12.25 Tag der spanischen Verfassung
05.12.25 Unabhängigkeitstag

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag ins Minus
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
ABB-Aktie springt an: Technologiekonzern beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
BYD-Aktie reagiert kaum: November-Absatz so stark wie bisher kein Monat in 2025 - Tesla schwächelt in Europa weiter
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt

Top-Rankings

Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Fro ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im dritten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0726 -0.0001
-0.17

Börse aktuell - Live Ticker

Fokus auf Notenbanken: Asiatische Börsen uneins - Verluste in Japan

Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenausklang unterschiedlich. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der DAX zeigte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in unterschiedliche Richtungen.

finanzen.net News

Datum Titel
07:54 WDH/Träge Glasspritzen-Nachfrage: Schott Pharma blickt verhalten auf 2026
07:53 Devisen: Euro stabil zum US-Dollar
07:47 ROUNDUP: 'Dickköpfige Dummheit' - Putins Unterhändler verspottet Merz
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:31 Ölpreise mehr oder weniger stabil - Das bewegt den Markt
06:58 DAX-FLASH: Erholung setzt sich fort
07:39 Netflix-Aktie etwas tiefer: Streamingriese offenbar in Pole Position im Bieterkampf um Warner Bros.
06:26 'Dickköpfige Dummheit' - Putins Unterhändler verspottet Merz
06:25 Bas: Ja zu Rentenpaket sicher - schwarz-rote Mehrheit nötig
06:24 Bundestag entscheidet: So soll der neue Wehrdienst starten