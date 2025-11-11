Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’605 1.2%  SPI 17’382 1.2%  Dow 47’277 -0.2%  DAX 23’991 0.1%  Euro 0.9270 -0.4%  EStoxx50 5’696 0.6%  Gold 4’145 0.7%  Bitcoin 83’521 -2.1%  Dollar 0.7994 -0.7%  Öl 64.6 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
D-Wave nach Quartalszahlen unter Druck: Einstiegschance oder Warnsignal?
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Ausblick: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
eToro entdecken

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’784.00
Pkt
-48.43
Pkt
-0.71 %
14:42:06
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

11.11.2025 14:21:36

Aktien New York Ausblick: Erholung erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf

NEW YORK (awp international) - Nach einem starken Wochenauftakt vor allem der Tech-Aktien dürften sich die US-Börsen am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen schwertun. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial mit 47.380 Punkte fast unbewegt. Der am Vortag stark gestiegenen technologielastigen Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent im Minus erwartet bei 25.513 Zählern.

Die Aussicht auf ein Ende des Regierungsstillstands hatte den Kursen am Vortag starken Auftrieb gegeben. Allen voran an der Tech-Börse Nasdaq hatten die Kurse kräftig zugelegt. Ein Ende des Shutdown wird immer wahrscheinlicher, nachdem der US-Senat einen Haushalt beschlossen hat. An den Börsen jenseits des Atlantiks scheint das aber nun eingepreist zu sein.

Im vorbörslichen Handel tat sich wenig. Aktien von Nvidia verloren 1,7 Prozent. Der japanische Tech-Investor Softbank hat in einem überraschenden Schritt im Oktober seine gut 32 Millionen Nvidia-Aktien für 5,8 Milliarden US-Dollar verkauft.

Aktien des Gaseherstellers Linde gewannen vorbörslich 1,2 Prozent. Die Bank UBS hat zum Kauf der Papiere geraten. Die Chancen überwögen hier die Risiken, so die Begründung.

Anteile des Raumfahrtunternehmens Rocket Lab sprangen um 8 Prozent nach oben. Der Hersteller von Raketen und Satellitensystemen hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet./bek/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch Plätze sichern!

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:44 Marktüberblick: Analysten bewegen Kurse
08:48 SMI macht kräftigen Satz nach oben
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
10.11.25 Logo WHS Super Micro Computer: SMCI Aktie unter Druck – Jetzt "günstig" kaufen?
10.11.25 Vom Kulttelefon zum KI-Treiber – Nokia erlebt seine 6G-Renaissance
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’101.52 19.61 SXBBOU
Short 13’385.87 13.54 QIUBSU
Short 13’884.77 8.74 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’605.43 11.11.2025 14:26:27
Long 12’086.91 19.77 SPMB5U
Long 11’810.25 13.69 SG1BPU
Long 11’318.03 8.96 S39BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag schwächer
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag mit Verlusten
Roche-Aktie deutlich im Plus: Studienerfolg mit Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib erzielt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BYD-Aktie gewinnt an Interesse: Das steckt hinter dem Aufschwung beim Tesla-Konkurrenten
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’784.03 -0.71%

finanzen.net News

Datum Titel
14:34 ROUNDUP: United Internet steigert Ergebnis - Ionos will AdTech verkaufen
14:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
14:28 Das hat den Virologen Drosten in der Pandemie verblüfft
14:26 OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer und PVChem gründen Joint-Venture zur ...
14:24 AKTIE IM FOKUS: Ströer auf tiefstem Stand seit 2015
14:22 Aktien New York Ausblick: Erholung erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf
14:08 WDH/ROUNDUP/Urteil in München: ChatGPT darf Texte nicht einfach nutzen
14:05 Drosten zu Corona-Maßnahmen: Abwarten wäre ein Fehler gewesen
14:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
13:56 Weniger Berlin-Touristen in den ersten neun Monaten