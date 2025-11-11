S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
11.11.2025 14:21:36
Aktien New York Ausblick: Erholung erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf
NEW YORK (awp international) - Nach einem starken Wochenauftakt vor allem der Tech-Aktien dürften sich die US-Börsen am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen schwertun. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial mit 47.380 Punkte fast unbewegt. Der am Vortag stark gestiegenen technologielastigen Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent im Minus erwartet bei 25.513 Zählern.
Die Aussicht auf ein Ende des Regierungsstillstands hatte den Kursen am Vortag starken Auftrieb gegeben. Allen voran an der Tech-Börse Nasdaq hatten die Kurse kräftig zugelegt. Ein Ende des Shutdown wird immer wahrscheinlicher, nachdem der US-Senat einen Haushalt beschlossen hat. An den Börsen jenseits des Atlantiks scheint das aber nun eingepreist zu sein.
Im vorbörslichen Handel tat sich wenig. Aktien von Nvidia verloren 1,7 Prozent. Der japanische Tech-Investor Softbank hat in einem überraschenden Schritt im Oktober seine gut 32 Millionen Nvidia-Aktien für 5,8 Milliarden US-Dollar verkauft.
Aktien des Gaseherstellers Linde gewannen vorbörslich 1,2 Prozent. Die Bank UBS hat zum Kauf der Papiere geraten. Die Chancen überwögen hier die Risiken, so die Begründung.
Anteile des Raumfahrtunternehmens Rocket Lab sprangen um 8 Prozent nach oben. Der Hersteller von Raketen und Satellitensystemen hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet./bek/jha/
Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.Schnell noch Plätze sichern!
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’784.03
|-0.71%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt Gewinne verzeichnet, zeigt sich auch die deutsche Börse stabil. Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.