Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.01 Prozent höher bei 4’563.62 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.238 Prozent auf 4’573.95 Punkte an der Kurstafel, nach 4’563.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4’591.86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’563.37 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.223 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’477.47 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 10.06.2025, mit 4’586.47 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 4’365.40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.80 Prozent auf 56.70 CHF), HSBC (+ 1.78 Prozent auf 9.96 GBP), Richemont (+ 0.88 Prozent auf 149.10 CHF), Rolls-Royce (+ 0.79 Prozent auf 10.96 GBP) und BASF (+ 0.62 Prozent auf 43.78 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-2.07 Prozent auf 34.11 GBP), Deutsche Telekom (-1.80 Prozent auf 30.06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.74 Prozent auf 521.00 EUR), Diageo (-1.52 Prozent auf 19.17 GBP) und Roche (-1.08 Prozent auf 266.80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’101’230 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268.382 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7.64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch