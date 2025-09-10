Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’248 -0.3%  SPI 16’986 -0.2%  Dow 45’608 -0.2%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5’371 0.0%  Gold 3’650 0.7%  Bitcoin 90’775 2.0%  Dollar 0.7968 0.0%  Öl 66.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Treasury-News pushen: CaliberCos-Aktie und Chainlink setzen Rally fort
BioNTech-Aktie bleibt im Blick: BioNTech überzeugt mit positiven Studiendaten
Meta-Aktie leichter: EU-Gericht kritisiert Aufsichtsgebühr für Meta und Tiktok
NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot
Nebius-Aktie schwankt nach Microsoft-Milliardendeal
Suche...
Plus500 Depot
Kursverlauf 10.09.2025 15:58:36

Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

Der STOXX 50 wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.01 Prozent höher bei 4’563.62 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.238 Prozent auf 4’573.95 Punkte an der Kurstafel, nach 4’563.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4’591.86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’563.37 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.223 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’477.47 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 10.06.2025, mit 4’586.47 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 4’365.40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.80 Prozent auf 56.70 CHF), HSBC (+ 1.78 Prozent auf 9.96 GBP), Richemont (+ 0.88 Prozent auf 149.10 CHF), Rolls-Royce (+ 0.79 Prozent auf 10.96 GBP) und BASF (+ 0.62 Prozent auf 43.78 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-2.07 Prozent auf 34.11 GBP), Deutsche Telekom (-1.80 Prozent auf 30.06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.74 Prozent auf 521.00 EUR), Diageo (-1.52 Prozent auf 19.17 GBP) und Roche (-1.08 Prozent auf 266.80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’101’230 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268.382 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7.64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

12:05 Logo WHS Chewy Aktienanalyse vor den Zahlen – alles aus einem Shop für Hund, Katze & Co
09:28 SMI gibt weiter nach
09:20 SG-Marktüberblick: 10.09.2025
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Oszillation um den GD100
09.09.25 Partners Group hebt Prognose an – Optimismus gerechtfertigt?
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09.09.25 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’773.34 19.48 UUOSMU
Short 13’028.18 13.94 BA5S0U
Short 13’544.50 8.70 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’247.69 10.09.2025 15:42:56
Long 11’751.57 19.48 SQBBAU
Long 11’495.79 13.94 B74SQU
Long 10’967.77 8.70 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie legt dennoch zu: Tausende Stellenstreichungen
Börsengang der Klarna-Aktie steht direkt bevor - Was Anleger wissen sollten
Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochvormittag ins Plus
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen 5-Billionen-Dollar-Vision und möglicher Kursblase
Fokus auf DroneShield-Aktie: Geplatzter Millionenauftrag - steht das Anlegervertrauen auf der Kippe?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochvormittag zu
Synopsys-Aktie stürzt ab: Konzern enttäuscht bei Umsatz und Gewinn
Rheinmetall-Aktie steigt nach Analystenlob - Rüstungswerte erholen sich
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}