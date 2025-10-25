Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Toncoin-Investments gewesen.

Toncoin wurde am 23.12.2021 zu einem Wert von 3.508 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 285.06 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 617.81 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.10.2025 auf 2.167 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.22 Prozent verringert.

Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.060 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 04.12.2024 bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

