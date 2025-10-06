Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.00CHF
-0.08CHF
-0.42 %
06.10.2025
BRXC
16.10.2025 19:31:47
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Edward Mundy sieht den Spirituosen- und Guinness-Konzern auf Kurs zu den Jahreszielen. Dies schrieb er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.02 £
|
Abst. Kursziel*:
33.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.19%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
