Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’838 -0.9%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9268 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’744 -2.8%  Dollar 0.7926 -0.6%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Trotz Absatzkrise: Analyst sieht grosses Potenzial für die Tesla-Aktie
Darum verliert der Dollar zum Euro und Franken
Trump will mit Putin in Budapest über Ende des Ukraine-Kriegs sprechen
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht Produktionslösung für ehemaliges Jeep-Werk in Ontario
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

19.00
CHF
-0.08
CHF
-0.42 %
06.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2025 19:31:47

Diageo Buy

Diageo
19.00 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Edward Mundy sieht den Spirituosen- und Guinness-Konzern auf Kurs zu den Jahreszielen. Dies schrieb er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.02 £ 		Abst. Kursziel*:
33.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.02 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
33.19%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten