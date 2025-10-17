Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.54CHF
0.55CHF
2.87 %
17.10.2025
BRXC
20.10.2025 11:51:34
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2530 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Stabiles Geschäft wäre im aktuellen Marktumfeld schon eine ordentliche Leistung, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 6. November. Er geht beim Spirituosenhersteller von einem nur kleinen Umsatzminus von 0,1 Prozent aus./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Diageo plc
