Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

19.54
CHF
0.55
CHF
2.87 %
17.10.2025
BRXC
20.10.2025 11:51:34

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2530 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Stabiles Geschäft wäre im aktuellen Marktumfeld schon eine ordentliche Leistung, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 6. November. Er geht beim Spirituosenhersteller von einem nur kleinen Umsatzminus von 0,1 Prozent aus./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
24.90 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.19 £ 		Abst. Kursziel*:
36.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.22 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
36.70%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

11:51 Diageo Overweight Barclays Capital
17.10.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 Diageo Buy UBS AG
16.10.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
