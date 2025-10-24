SMI fester -- DAX in Grün -- Asien Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert zum Wochenschluss dank positiver Vorgaben aus dem Ausland etwas höher.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel im Plus.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI pendelten am Vortag nach einem schwächeren Start um die Nulllinie.

Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte konnten die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder zulegen. Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China noch zu einem Kursrücksetzer geführt. Nun wollen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weissen Hauses am kommenden Donnerstag in Südkorea treffen. Dies sorge für einen gewissen Optimismus am Markt. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weissen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Zudem trage weiterhin die Hoffnungen bezüglich einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed kommende Woche zu einer guten Stimmung bei, heisst es weiter. Die Marktteilnehmer dürften daher gespannt auf die Veröffentlichung der verspäteten US-Konsumentenpreise warten. Derzeit gilt eine Zinssenkung als so gut wie sicher. Gewisse Impulse erhoffen sich Anleger ausserdem von den Einkaufsmanagerindizes aus Europa und dem Konsumentenvertrauen aus den USA. Zudem haben hierzulande weitere Bluechip-Unternehmen über ihren Geschäftsgang informiert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex baut seine Wochengewinne am Freitag aus.

Der DAX eröffnet die Sitzung am Freitag 0,28 Prozent höher bei 24'275,99 Punkten.

Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China sorgt vor dem Wochenende für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weissen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Spannend könnte es am Nachmittag werden, wenn die Verbraucherpreise in den USA im September veröffentlicht werden. "Anleger und Analysten rechnen damit, dass die Inflation wieder angestiegen ist und vor dem Komma sogar die 3 zurückkehrt", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Das werde die US-Notenbank zwar nicht von einer Zinssenkung in der kommenden Woche abhalten; ein starker Preisanstieg könne aber den weiteren Zinspfad beeinflussen.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones verzeichnete einen Aufschlag von 0,31 Prozent auf 46'734,61 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbesserte sich unterdessen um 0,89 Prozent auf 22'941,80 Zähler.

Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Rückenwind gab zuletzt indes die bislang überwiegend positiv verlaufene Berichtssaison der Unternehmen. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.

ASIEN

Am Freitag geht es an den Börsen in Asien aufwärts.

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,54 Prozent auf 49'390,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,42 Prozent höher bei 3'938,98 Punkten.

In Hongkong legt der Hang Seng 0,59 Prozent auf 26'122,10 Zähler zu.

Im Fokus der Anleger stehen neben der laufenden Berichtssaison nach wie vor die Handelsspannungen zwischen den USA und China. Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge als Reaktion auf Pekings jüngste Exportbeschränkungen für Seltene Erden einen Plan zur Beschränkung einer breiten Palette von softwaregestützten Exporten nach China, darunter Laptops, Düsentriebwerke und andere Hightech-Produkte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind die Massnahmen aber noch in der Diskussion und könnten zunächst nur als Druckmittel angekündigt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires