Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.00CHF
-0.08CHF
-0.42 %
06.10.2025
BRXC
16.10.2025 15:33:30
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. In der Region Asien-Pazifik dürfte der Druck zugenommen haben./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17.70 £
|
Abst. Kursziel*:
41.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17.87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.94%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|15:33
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
