Diageo 19.00 CHF -0.42% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. In der Region Asien-Pazifik dürfte der Druck zugenommen haben./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.