SMI 12'663 1.1%  SPI 17'395 0.7%  Dow 46'353 0.2%  DAX 24'228 0.2%  Euro 0.9285 0.0%  EStoxx50 5'639 0.6%  Gold 4'226 0.4%  Bitcoin 88'203 0.0%  Dollar 0.7955 -0.2%  Öl 62.1 -0.5% 
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

19.00
CHF
-0.08
CHF
-0.42 %
06.10.2025
BRXC
16.10.2025 15:33:30

Diageo Neutral

Diageo
19.00 CHF -0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. In der Region Asien-Pazifik dürfte der Druck zugenommen haben./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17.70 £ 		Abst. Kursziel*:
41.20%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17.87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
39.94%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

