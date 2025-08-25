Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’243 -0.3%  SPI 16’984 -0.2%  Dow 45’626 -0.2%  DAX 23’677 -0.2%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5’369 0.0%  Gold 3’651 0.7%  Bitcoin 90’775 2.0%  Dollar 0.7968 0.0%  Öl 67.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Treasury-News pushen: CaliberCos-Aktie und Chainlink setzen Rally fort
BioNTech-Aktie bleibt im Blick: BioNTech überzeugt mit positiven Studiendaten
Meta-Aktie leichter: EU-Gericht kritisiert Aufsichtsgebühr für Meta und Tiktok
NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot
Nebius-Aktie schwankt nach Microsoft-Milliardendeal
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

23.41
CHF
0.67
CHF
2.96 %
25.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 13:44:39

Diageo Hold

Diageo
23.41 CHF 2.96%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 2020 auf 1950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 dürfte das vierte Jahr in Folge mit einem in absoluten Zahlen rückläufigen Alkoholkonsum in den USA werden, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Dieses Problem gebe es auch in anderen entwickelten Ländern. In den Schwellenländern steige der Konsum aber immer noch./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19.34 £ 		Abst. Kursziel*:
0.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19.21 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
1.54%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:44 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen