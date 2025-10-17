NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2460 auf 2550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In den vergangenen gut fünf Jahren hätten die Aktien europäischer Brauerei-Konzerne bis zu 30 Prozent und die von Spirituosenherstellern bis zu mehr als 50 Prozent an Wert verloren, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch trotz kurzfristig düsterer Aussichten hätten sich die Bewertungen zuletzt etwas von ihren Tiefständen erholt. Stirling rechnet zunächst mit einer heterogenen Geschäftsentwicklung, bleibt langfristig aber positiv. Im Bierbereich bevorzugt er Carlsberg und im Spirituosenbereich weiterhin Campari. Seine neuen Kursziele begründet der Experte mit weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeiträumen./gl/ajx;