Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2460 auf 2550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In den vergangenen gut fünf Jahren hätten die Aktien europäischer Brauerei-Konzerne bis zu 30 Prozent und die von Spirituosenherstellern bis zu mehr als 50 Prozent an Wert verloren, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch trotz kurzfristig düsterer Aussichten hätten sich die Bewertungen zuletzt etwas von ihren Tiefständen erholt. Stirling rechnet zunächst mit einer heterogenen Geschäftsentwicklung, bleibt langfristig aber positiv. Im Bierbereich bevorzugt er Carlsberg und im Spirituosenbereich weiterhin Campari. Seine neuen Kursziele begründet der Experte mit weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeiträumen./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
18.39 £
|
Abst. Kursziel*:
38.66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.91%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo behauptet sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
20.10.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Börse Europa in Grün: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)