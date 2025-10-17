Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’602 -0.3%  SPI 17’324 -0.3%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’306 0.2%  Euro 0.9231 0.1%  EStoxx50 5’693 0.2%  Gold 4’263 -2.1%  Bitcoin 86’139 -1.7%  Dollar 0.7943 0.3%  Öl 61.5 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GE Aerospace-Aktie mit Gewinnen: Triebwerksbauer hebt Jahresziele erneut an
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten wieder zuversichtlicher sind
3M-Aktie mit Plus: 3M schraubt Gewinnziel weiter hoch - Sanierungsplan trotzt Zoll-Unsicherheiten
Suche...
200.- Saxo-Deal

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

19.54
CHF
0.55
CHF
2.87 %
17.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 11:15:44

Diageo Outperform

Diageo
19.54 CHF 2.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2460 auf 2550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In den vergangenen gut fünf Jahren hätten die Aktien europäischer Brauerei-Konzerne bis zu 30 Prozent und die von Spirituosenherstellern bis zu mehr als 50 Prozent an Wert verloren, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch trotz kurzfristig düsterer Aussichten hätten sich die Bewertungen zuletzt etwas von ihren Tiefständen erholt. Stirling rechnet zunächst mit einer heterogenen Geschäftsentwicklung, bleibt langfristig aber positiv. Im Bierbereich bevorzugt er Carlsberg und im Spirituosenbereich weiterhin Campari. Seine neuen Kursziele begründet der Experte mit weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeiträumen./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:26 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25.50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
18.39 £ 		Abst. Kursziel*:
38.66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
38.91%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten