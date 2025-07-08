Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.08.2025 12:20:31

Diageo Hold

Diageo
20.92 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach mehreren Investorenveranstaltungen mit Interimschef Nik Jhangiani von 2060 auf 2020 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Manager habe zuversichtliche Botschaften zum erhöhten Sparziel des Spirituosenkonzerns verbreitet, schrieb Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts negativer Zollauswirkungen könnte 2026 ein Jahr mit geringeren Reinvestitionen werden./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.20 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.28 £ 		Abst. Kursziel*:
-0.39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20.25 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.25%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

