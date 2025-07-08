|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach mehreren Investorenveranstaltungen mit Interimschef Nik Jhangiani von 2060 auf 2020 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Manager habe zuversichtliche Botschaften zum erhöhten Sparziel des Spirituosenkonzerns verbreitet, schrieb Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts negativer Zollauswirkungen könnte 2026 ein Jahr mit geringeren Reinvestitionen werden./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.28 £
|
Abst. Kursziel*:
-0.39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.25%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
06.08.25