SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’264 1.1%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9253 0.1%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’136 0.3%  Bitcoin 87’757 0.3%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 66.6 0.9% 
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KI-Boom sorgt für Kursrally der BigBear.ai-Aktie - Analysten bleiben skeptisch
Holcim-Aktie im Plus: Weniger Umsatz im 3. Quartal - Betriebsgewinn stabil
BB Biotech-Aktie steigt: Hoher Gewinn im dritten Quartal
SMI 998089 / CH0009980894

12’568.18
Pkt
10.91
Pkt
0.09 %
17:30:00
Wochenentwicklung 24.10.2025 18:11:16

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:50 BNP Paribas: Magnificent Seven - schauen Sie genau hin
09:20 SG-Marktüberblick: 24.10.2025
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung im Chart?
23.10.25 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’067.68 19.12 B7ZS2U
Short 13’335.69 13.57 BKPSVU
Short 13’909.41 8.38 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’568.18 24.10.2025 17:30:00
Long 11’970.15 18.29 SSBBTU
Long 11’730.42 13.57 SWFBJU
Long 11’209.13 8.76 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Neue Airport-Sicherheit: DroneShield-Aktie fällt trotzdem
Ricardo Salinas bullish: Bitcoin soll laut Milliardär auf 1,5 Millionen Dollar steigen
SAP-Aktie dennoch in Grün: SAP setzt in Q3 weniger um
BYD-Aktie erholt sich nach Kursrücksetzer
Sika-Aktie leichter: Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten - Stellenabbau geplant
HENSOLDT-Aktie höher: Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge angehoben - Rheinmetall- und RENK-Aktie leichter
Meme-Hype statt Fundament: Beyond Meat-Aktie zwischen Euphorie und Realität
So performt die Novo Nordisk-Aktie nach dem Aufsichtsratsbeben

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 43/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
SMI 12’568.18 0.09%

finanzen.net News

Datum Titel
18:23 Aktien Wien Schluss: ATX schließt minimal im Minus
18:21 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger halten sich überwiegend zurück
18:19 ROUNDUP: VW-Tochter Porsche meldet herben Gewinneinbruch wegen Sonderkosten
18:18 AKTIE IM FOKUS 2: PVA Tepla verringert Kurssturz nach Gewinnwarnung deutlich
18:12 Medienstaatsminister Weimer erläutert Beteiligung - keine Stimmrechte
18:07 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Inflationsdaten moderat im Plus
18:07 Kreise: Ex-Stahlmanager übernimmt Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo
18:05 Aktien Europa Schluss: Anleger halten sich überwiegend zurück - FTSE-Rekordhoch
18:00 KORREKTUR: Porsche AG verdient wegen Sonderkosten operativ kaum noch Geld
17:51 US-Anleihen: Kaum verändert - US-Preisdaten stützen nur vorübergehend