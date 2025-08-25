Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
Diageo Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo plc Sector Perform
Unternehmen:
Diageo plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
22.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
18.33 £
Abst. Kursziel*:
20.02%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
18.40 £
Abst. Kursziel aktuell:
19.59%
Analyst Name::
James Edwardes Jones
KGV*:
-
