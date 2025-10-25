|Vertrauen stärken
|
25.10.2025 03:21:35
XRP im Fokus: Ripple Labs plant wohl Milliarden-Investment
Ripple Labs, das Unternehmen hinter der Entwicklung von XRP, will anscheinend eine Milliardensumme in den eigenen Token pumpen.
• Neue DAT ausschliesslich für XRP
• Signal des Vertrauens an die Märkte
Für Kryptoanleger waren die letzten Monate turbulent, denn der Markt war ziemlich volatil. Doch während zahlreiche Marktteilnehmer noch an der Seitenlinie abwarten, prescht Ripple Labs, das Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP, anscheinend vor.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Neue Digital Asset Treasury für XRP-Investitionen
Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf Insider berichtet, ist die Gründung einer sogenannten Digital Asset Treasury (DAT) - eine Art Reservefonds der strategisch XRP horten soll - geplant, die mit mindestens einer Milliarde US-Dollar ausgestattet werden soll. Damit wäre diese DAT das grösste bekannte Investmentvehikel speziell für XRP.
Das erforderliche Kapital soll zum einen über eine SPAC (Special Purpose Acquisition Company) eingesammelt werden. Mittels dieses Modells will man wohl Investoren aus dem klassischen Finanzsektor anziehen. Ausserdem beabsichtige Ripple selbst, zusätzlich einen Teil seiner XRP-Bestände in die neue Zweckgesellschaft einzubringen. Derzeit besitze Ripple direkt rund 4,74 Milliarden XRT-Token im Wert von etwa elf Milliarden US-Dollar. Weitere 35,9 Milliarden XRP seien in einem Treuhandkonto (Escrow) hinterlegt und sollen monatlich in Tranchen freigegeben werden.
Vertrauensbildende Massnahme
Mit der Gründung des neuen XRP-Fonds wird zum einen ein klares Signal des Vertrauens in die eigene Technologie und den XRP-Token an die Anleger gesendet. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 146 Milliarden US-Dollar ist XRP derzeit die fünftgrösste Kryptowährung der Welt (Stand: 24.10.2025).
Daneben soll wohl auch die Nachfrage nach der hauseigenen Kryptowährung angekurbelt werden. Doch ob dies nachhaltig gelingt, muss sich erst zeigen. Zweifel sind jedenfalls angebracht, schliesslich will Ripple Labs dem Bericht zufolge in die Digital Asset Treasury auch XRP-Bestände aus dem eigenen Besitz einbringen, die dem Sekundärmarkt aber gar nicht zur Verfügung stehen. Der XRP-Kurs wird jedoch nur dann merklich angeheizt, wenn bedeutende Summen vom Sekundärmarkt genommen werden und sich auf diese Weise das Angebot verknappt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|88’258.38166
|0.85%
|Handeln
|Vision
|0.09440
|1.50%
|Handeln
|Ethereum
|3’132.36432
|2.15%
|Handeln
|Ripple
|1.99067
|4.55%
|Handeln
|Solana
|154.02398
|1.17%
|Handeln
|Cardano
|0.52308
|2.39%
|Handeln
|Polkadot
|2.45115
|2.66%
|Handeln
|Chainlink
|14.24232
|2.92%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|3.31%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|2.52%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!