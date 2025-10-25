Hedera: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

Anzeige

Hedera notierte gestern vor 5 Jahren bei 0.3908 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in HBAR investiert, befänden sich nun 25’587.10 Hedera in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’367.02 USD, da sich der Wert von Hedera am 24.10.2025 auf 0.1707 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56.33 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 0.042446 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net