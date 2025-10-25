Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9258 0.2%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’112 -0.3%  Bitcoin 88’344 0.9%  Dollar 0.7955 0.0%  Öl 65.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
Novartis-Aktie: Ankündigung zu Präsentation von Phase-III-Daten zu Ianalumab bei Sjögren-Syndrom
"Pate des E-Autos" Andy Palmer: Teslas neue Modelle können mit BYD & Co. nicht mithalten
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Hedera: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen
Suche...
Plus500 Depot
Wertentwicklung im Blick 25.10.2025 19:43:08

Hedera: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

Hedera: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Hedera gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Hedera notierte gestern vor 5 Jahren bei 0.3908 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in HBAR investiert, befänden sich nun 25’587.10 Hedera in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’367.02 USD, da sich der Wert von Hedera am 24.10.2025 auf 0.1707 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56.33 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 0.042446 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Inside Krypto

10:07Finixio Crypto Logo Krypto News: Rumble schliesst sich mit Tether zusammen, um Bitcoin-Trinkgelder für Creator zu ermöglichen
09:56Finixio Crypto Logo Kryptos neues Erdferkel: Snorter Bot Token
24.10.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Die Zukunft der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von Bitcoin
24.10.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Bullen gewinnen an Stärke, während BTC $114.000 ins Visier nimmt trotz Marktsentiment
23.10.25Finixio Crypto Logo Snorter: 5 Millionen US Dollar geknackt
23.10.25Finixio Crypto Logo Letzter Halt für Bitcoin? Experte Crypto Rover warnt vor möglichem Trendbruch
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025