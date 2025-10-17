Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Buy

Diageo
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Quartalszahlen von 2450 auf 2250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vor allem wegen des schleppenden Geschäfts mit der Spirituose Baijiu in China rechne er mit einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schwächelten die Briten in den USA etwas./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.15 £ 		Abst. Kursziel*:
24.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
24.04%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse