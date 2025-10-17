Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.54CHF
0.55CHF
2.87 %
09:00:26
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.10.2025 11:25:26
Diageo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Quartalszahlen von 2450 auf 2250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vor allem wegen des schleppenden Geschäfts mit der Spirituose Baijiu in China rechne er mit einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schwächelten die Briten in den USA etwas./rob/la/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.15 £
|
Abst. Kursziel*:
24.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.04%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
10:02