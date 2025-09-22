SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 22.09.2015 wurde das Novartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 75.36 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 132.690 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’973.10 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 19.09.2025 auf 97.77 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.73 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Novartis eine Marktkapitalisierung von 185.59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch