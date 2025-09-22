Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Dienstag nach einem Treffen mit dem Finanzchef und seinem Nachfolger anlässlich der "Best of Switzerland"-Konferenz. Das Gespräch habe sich unter anderem um die US-Zollpolitik, wichtige Wachstumstreiber unter den Medikamenten des Konzerns und die Margenentwicklung gedreht. Für 2026 erwarteten die Manager bisher ein moderates Umsatzwachstum und keine sonderliche Verbesserung der Profitabilität - die Marge dürfte aber stabil bleiben./rob/ag/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
