Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Dienstag nach einem Treffen mit dem Finanzchef und seinem Nachfolger anlässlich der "Best of Switzerland"-Konferenz. Das Gespräch habe sich unter anderem um die US-Zollpolitik, wichtige Wachstumstreiber unter den Medikamenten des Konzerns und die Margenentwicklung gedreht. Für 2026 erwarteten die Manager bisher ein moderates Umsatzwachstum und keine sonderliche Verbesserung der Profitabilität - die Marge dürfte aber stabil bleiben./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





