Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’988 -1.0%  SPI 16’661.2 -0.9%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’518 -0.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’453 -0.4%  Gold 3’779 0.4%  Bitcoin 89’177 0.6%  Dollar 0.7926 0.1%  Öl 67.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swisscom-Aktie stabil: Telekomanbieterin will Jobs verlagern
Galderma-Aktie dennoch tiefer: Neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress angekündigt
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
Julius Bär-Aktie in Rot: Bank soll wohl bei Signa-Pleite Bilanz geschönt haben
Nordex-Aktie unverändert: Auftrag für Turbinen-Lieferung nach Spanien
Suche...
200.- Saxo-Deal

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

97.01
CHF
-0.51
CHF
-0.52 %
09:30:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 08:13:01

Novartis Neutral

Novartis
97.39 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Dienstag nach einem Treffen mit dem Finanzchef und seinem Nachfolger anlässlich der "Best of Switzerland"-Konferenz. Das Gespräch habe sich unter anderem um die US-Zollpolitik, wichtige Wachstumstreiber unter den Medikamenten des Konzerns und die Margenentwicklung gedreht. Für 2026 erwarteten die Manager bisher ein moderates Umsatzwachstum und keine sonderliche Verbesserung der Profitabilität - die Marge dürfte aber stabil bleiben./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Novartis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Novartis-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Novartis-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
97.52 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.58%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
97.39 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.45%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse