Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’435 0.0%  SPI 17’162 0.1%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’246 0.0%  Euro 0.9305 0.0%  EStoxx50 5’625 1.3%  Gold 4’199 1.4%  Bitcoin 89’717 -1.1%  Dollar 0.8003 -0.1%  Öl 62.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ASML-Aktie fest: Starker KI-Boom sorgt für Rekordaufträge
LVMH-Aktie stark gesucht: LVMH-Umsatz legt im dritten Quartal um 1 Prozent zu
UBS-Aktie leichter: Beratungsbüro in Abu Dhabi wird eröffnet -- Rechtliche Nachwehen der CS-Übernahme
Aurubis-Aktie tiefrot: Salzgitter begibt Schuldverschreibung mit Umtauschrecht in Aurubis-Aktien
Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Givaudan-Aktie mit Hold
Suche...
200.- Saxo-Deal

IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neue Kurskatalysatoren 15.10.2025 13:22:00

D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs

D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs

Quantencomputer-Aktien bleiben weiter unter starker Beobachtung. Insbesondere der Branchenprimus D-Wave steht im Fokus - und hat positive Nachrichten zu vermelden.

IonQ
63.22 CHF 2.93%
Kaufen Verkaufen
• D-Wave gewinnt Fast-Company-Preis für bahnbrechende Quantentechnologie
• Aufbau eines europäischen Quanten-Hubs in Italien mit Beteiligung führender Partner
• Aktie setzt steilen Aufwärtstrend mit über 400 Prozent Jahresplus fort

Am Dienstag hatte der Quantencomputing-Spezialist D-Wave Quantum für Anleger gleich zwei Unternehmensnachrichten im Gepäck. Am Markt wurde dies mit Kursaufschlägen belohnt.

Prestigeträchtige Anerkennung für Quantentechnologie

Zum einen ist das Unternehmen in der Kategorie Computing, Chips and Foundational Technology mit dem renommierten Fast Company 2025 Next Big Things in Tech Award ausgezeichnet worden. Mit dem Preis ehrt das US-Magazin bahnbrechende Technologien, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu verändern.

Im Mittelpunkt steht dabei D-WavesAdvantage2-System - ein im Mai 2025 vorgestellter Annealing-Quantencomputer mit über 4.400 Qubits, der besonders energieeffizient arbeitet und Probleme löst, die für klassische Computer kaum zu bewältigen sind. Die Technologie kommt bereits bei Kunden weltweit zum Einsatz, etwa in den Bereichen Optimierung, Materialsimulation und Künstliche Intelligenz. Dank der neuartigen Zephyr-Topologie mit 20-facher Konnektivität eignet sich der Rechner für komplexe, produktionsreife Quanten- und Hybridanwendungen.

Die Auszeichnung durch Fast Company könnte D-Wave mehr Sichtbarkeit in der Technologie- und Investorenszene verschaffen. Da der Quantencomputing-Markt zunehmend wettbewerbsintensiv wird, helfen solche Anerkennungen, die technologische Führungsposition zu unterstreichen. Für Investoren könnte dies ein Signal sein, dass D-Wave mit seiner pragmatischen Herangehensweise an Quantentechnologie einen vielversprechenden Ansatz verfolgt, der bereits heute Umsatzpotenzial bietet und nicht erst in ferner Zukunft.

Beteiligung am Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs in Italien

Darüber hinaus gab es auch mit Blick auf die Expansionsbemühungen von D-Wave am Dienstag positive Nachrichten: D-Wave Quantum erweitert seine europäische Präsenz mit einem Projekt in Italien und hat die Gründung der sogenannten "Q-Alliance" in Como bekanntgegeben. Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, handelt es sich um ein bedeutendes Konsortium, an dem neben D-Wave auch Konkurrent IonQ sowie führende Wissenschaftler und italienische Behörden beteiligt sind. Das gemeinsame Ziel: In der Lombardei soll der weltweit leistungsstärkste Quantum-Hub entstehen.

Das Projekt markiert einen Meilenstein für die globale Quantenindustrie und verspricht, Italiens digitale Souveränität zu stärken. Für D-Wave bedeutet die Expansion nach Europa eine strategische Erweiterung seiner internationalen Präsenz. Das Unternehmen bringt seine Annealing-Quantencomputing-Technologie in das Projekt ein - ein Spezialgebiet, in dem D-Wave als Marktführer gilt.

Börse reagiert positiv

Anleger nahmen die beiden Unternehmensmeldungen am Dienstag wohlwollend zur Kenntnis: Die Aktie von D-Wave Quantum gewann an der NYSE am Dienstag 6,01 Prozent auf 43,06 US-Dollar und baute ihr Kursplus seit Jahresstart damit auf satte 413 Prozent aus.

Auch vorbörslich geht der Aufschwung weiter: Der Anteilsschein legt zeitweise weitere 5,09 Prozent auf 45,25 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu IonQ Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen