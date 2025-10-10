Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

106.24
CHF
-0.38
CHF
-0.36 %
15:28:14
SWX
10.10.2025 13:52:15

Novartis Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach dem Ablauf des Entresto-Patents im Juli 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Der anfängliche Umsatzrückgang nach dem Patentablauf für das Herzmedikament entspreche dem üblichen Tempo, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte sich der langsamere Rückgang in den vergangenen Wochen allerdings fortsetzen, könnte es zu einer Aufwärtskorrektur der Prognosen kommen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

