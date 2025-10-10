Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach dem Ablauf des Entresto-Patents im Juli 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Der anfängliche Umsatzrückgang nach dem Patentablauf für das Herzmedikament entspreche dem üblichen Tempo, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte sich der langsamere Rückgang in den vergangenen Wochen allerdings fortsetzen, könnte es zu einer Aufwärtskorrektur der Prognosen kommen./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
106.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
105.78 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.19%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SMI verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09.10.25
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Novartis Aktie News: Novartis reagiert am Donnerstagnachmittag positiv (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|13:52
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:52
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|13:52
|Novartis Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|106.44
|-0.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:52
|
UBS AG
Novartis Neutral
|13:51
|
DZ BANK
Aurubis Halten
|12:58
|
DZ BANK
Gerresheimer Verkaufen
|12:22
|
Bernstein Research
Delivery Hero Outperform
|12:22
|
UBS AG
Danone Buy
|12:20
|
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Befesa Buy
|12:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy