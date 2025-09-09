Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’275 -0.1%  SPI 17’027 0.0%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’733 0.1%  Euro 0.9336 0.0%  EStoxx50 5’381 0.2%  Gold 3’650 0.6%  Bitcoin 89’668 0.8%  Dollar 0.7980 0.1%  Öl 67.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novo Nordisk-Aktie legt dennoch zu: Tausende Stellenstreichungen
Inditex-Aktie springt an: Umsatzwachstum beschleunigt, Markt hatte mehr erwartet
Oracle-Aktie von Ausblick angetrieben: Umsatz steigt - aber bleibt hinter Erwartungen zurück
adidas-Aktie etwas höher: adidas steigt mit AUDI in die Formel 1 ein
Diabetes-Medikament Tzield: Sanofi sichert sich Zulassung in China - Aktie in Grün
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

101.90
CHF
-0.16
CHF
-0.16 %
14:10:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 13:39:41

Novartis Buy

Novartis
102.11 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern geplante Übernahme des Biopharmazie-Unternehmens Tourmaline Bio habe er nicht auf dem Radar gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Novartis baue mit dieser vernünftigen Transaktion sein ehrgeiziges Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter aus./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
102.11 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
17.52%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:39 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09.09.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Novartis Neutral UBS AG
02.09.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen