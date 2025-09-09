Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
101.90CHF
-0.16CHF
-0.16 %
14:10:33
SWX
10.09.2025 13:39:41
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern geplante Übernahme des Biopharmazie-Unternehmens Tourmaline Bio habe er nicht auf dem Radar gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Novartis baue mit dieser vernünftigen Transaktion sein ehrgeiziges Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter aus./gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
102.11 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.52%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochmittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Investment-Tipp Novartis-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Anleger warten auf Impulse: SMI notiert um Nulllinie (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Novartis plant Milliardenzukauf in den USA (AWP)
Analysen zu Novartis AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|101.90
|-0.16%
