Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Mit Ablauf des Patentschutzes für das Herzmedikament Entresto im Juli sei es mit dem Markteintritt etlicher Nachahmerprodukte zur erwarteten, deutlichen Absatzerosion gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





