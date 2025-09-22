Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9348 0.0%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’752 0.1%  Bitcoin 89’647 0.4%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 66.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TUI-Aktie aber fester: TUI bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
CleanSpark setzt auf Wachstum: Neue Finanzierung treibt Aktie an
Montana Aerospace-Aktie: Neue Finanzierung im Millionenvolumen abgeschlossen
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

98.30
CHF
0.53
CHF
0.54 %
22.09.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2025 22:47:48

Novartis Neutral

Novartis
97.37 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Mit Ablauf des Patentschutzes für das Herzmedikament Entresto im Juli sei es mit dem Markteintritt etlicher Nachahmerprodukte zur erwarteten, deutlichen Absatzerosion gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Novartis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Novartis-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Novartis-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
98.30 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3.36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
97.37 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.43%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse