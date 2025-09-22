Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
98.30CHF
0.53CHF
0.54 %
22.09.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2025 22:47:48
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Mit Ablauf des Patentschutzes für das Herzmedikament Entresto im Juli sei es mit dem Markteintritt etlicher Nachahmerprodukte zur erwarteten, deutlichen Absatzerosion gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
98.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3.36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
97.37 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.43%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
