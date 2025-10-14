Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|
14.10.2025 11:04:00
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
Rheinmetall kooperiert mit dem polnischen Rüstungsunternehmen Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) bei der Herstellung von sogenannten Unterstützungsfahrzeugen für die polnische Armee.
"Angesichts der aktuellen Bedrohung aus dem Osten tragen PGZ und Rheinmetall mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung zum Aufbau eines gesamteuropäischen Verteidigungspotenzials bei", hiess es in der Mitteilung. Dies sei ein weiterer Schritt, um die Verteidigung Europas sicherer und stärker zu machen.
Am Dienstag verlieren die Papiere von Rheinmetall via XETRA zeitweise 3,48 Prozent auf 1.814,00 Euro, während RENK um 3,41 Prozent nachgeben auf 72,29 Euro und HENSOLDT 3,12 Prozent einbüssen auf 102,40 Euro.
DJG/sha/cln
DOW JONES
Analysen zu Rheinmetall AG
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
