Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sartorius wird am 16.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,07 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,83 Prozent auf 832,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz noch 793,6 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,93 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,22 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,54 Milliarden EUR, gegenüber 3,38 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch