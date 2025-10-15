Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|
15.10.2025 10:18:00
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sartorius öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.
Sartorius wird am 16.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,07 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,83 Prozent auf 832,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz noch 793,6 Millionen EUR umgesetzt.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,93 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,22 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,54 Milliarden EUR, gegenüber 3,38 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
